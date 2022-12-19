Нацбанк увеличил продажу долларов более чем на 40% — Finance.ua
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Нацбанк увеличил продажу долларов более чем на 40%

Валюта
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Нацбанк увеличил продажу долларов более чем на 40%
Нацбанк увеличил продажу долларов более чем на 40%
Национальный банк Украины в течение недели с 12 по 16 декабря купил на межбанковском валютном рынке 7,30 млн долл. и продал 841,42 млн долл. Отрицательное сальдо интервенций достигло 834,12 млн долл.
Об этом сообщает НБУ.
Нацбанк увеличил продажу валюты на 43% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 583,44 млн долл.
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С начала года Нацбанк купил на межбанке 3 250,35 млн долл. и 110,97 млн. евро. При этом Нацбанк продал 24 829,68 млн долл. и 17 89,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 20 745,21 млн долл. и 1678,14 млн евро.
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Напомним, что потребительская инфляция в декабре демонстрирует стабилизацию, однако на фоне отключений электроэнергии наблюдается ослабление экономической активности.
15 декабря заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил, что ситуация на валютном рынке страны контролируема, а золотовалютные резервы Нацбанка в последние месяцы растут.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
УНН
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