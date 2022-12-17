Курс доллара в Украине до Нового года: гривне прогнозируют укрепление — Finance.ua
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Курс доллара в Украине до Нового года: гривне прогнозируют укрепление

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Наличный курс гривны к доллару США заметно усилился на прошлой неделе до уровня середины октября и может продолжить укрепление до Нового года.
«Предложение валюты на наличном рынке превышает спрос, и за прошедшую неделю курс гривны в крупнейших розничных банках усилился примерно на 0,6%, до 39,3-40,1 грн/долл. Текущий уровень вплотную приблизился к значениям конца октября, когда курс в крупнейших розничных банках усиливался до 39,1-40 грн/долл.», — говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU.
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Аналитики компании отмечают, что на межбанковском рынке снова преобладал спрос, и клиенты банков покупали больше валюты, чем продавали. Поэтому интервенции НБУ по продаже валюты снова выросли до 583 млн долл. — максимума с середины октября.
«В условиях приближения цикла рождественско-новогодних праздников предложение валюты может еще увеличиться, способствуя укреплению курса гривны на наличном рынке. Интервенции НБУ на межбанковском рынке сохраняются на достаточно высоком уровне и могут возрасти в декабре ввиду завершения года и потребности расчетов по контрактам. Однако такая продажа вряд ли будет создавать чрезмерное давление на международные резервы, благодаря поступлению больших объемов помощи от западных партнеров», — прогнозируют аналитики.
По материалам:
УНІАН
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