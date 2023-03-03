Нацбанк усложнил жизнь поставщикам платежных услуг — Finance.ua

Нацбанк усложнил жизнь поставщикам платежных услуг Сегодня 12:08 — Финтех и Карты

Нацбанк усложнил жизнь поставщикам платежных услуг

Национальный банк Украины 3 марта 2023 года внес изменения в порядок осуществления авторизации деятельности предоставителей финансовых платежных услуг.

Об этом говорится на сайте НБУ.

«Национальный банк продолжает работать над повышением стабильности и прозрачности рынка небанковских финансовых услуг, в частности, платежных, а также усилением защиты их пользователей», — сказано в сообщении.

С этой целью регулятор установил дополнительные требования к заявителям, намеренным получить авторизацию деятельности на платежном рынке Украины. Такие требования должны выполняться в течение всего срока действия авторизации.

Что меняется:

1. Заявители, имеющие действующую лицензию на перевод и уже подавшие в Национальный банк пакеты документов для перелицензирования, должны:

предоставить НБУ заверение (в произвольной форме) относительно соответствия установленным регулятором требованиям (в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу этих требований);

подать в НБУ собственную политику вознаграждения (в течение 30 рабочих дней с даты авторизации);

провести опрос пользователей о наличии у них отношений со страной-агрессором и предоставить информацию о результатах такого опроса (в течение 60 рабочих дней с даты авторизации).

2. Заявители, которые имеют действующую лицензию на перевод и будут подавать документы для получения авторизации впервые или повторно (пакеты документов которых были оставлены без рассмотрения), должны подавать документы для получения авторизации с учетом новых требований, в том числе вместе с другими документами подать новое заявление с подтверждением соответствия новым требованиям.

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Также они обязаны в течение 30 рабочих дней с даты авторизации предоставить собственную политику вознаграждения и в течение 60 рабочих дней с даты авторизации провести опрос пользователей о наличии у них отношений со страной-агрессором и предоставить Национальному банку информацию о результатах такого опроса.

3. Заявители, которые будут подавать документы для получения авторизации впервые, должны предоставить Национальному банку пакет документов с учетом новых требований, в том числе вместе с другими документами — обновленное заявление, собственную политику вознаграждения и т.д.

Зачем нужны такие изменения

В Нацбанке говорят, что такое ужесточение требований к предоставителям финансовых платежных услуг направлено на предотвращение получения лицензий «неблагополучными» участниками рынка и недопущение попадания на рынок фиктивных участников или компаний-оболочек, особенно в условиях действия военного положения в Украине, а также обеспечения дополнительных гарантий прозрачности украинского финансового рынка и исключения его использования в целях государства-агрессора.

Это также будет способствовать минимизации рисков, связанных с предоставлением финансовых платежных услуг, и обеспечению достаточной защиты пользователей платежных услуг.

Кроме того, срок для перелицензирования заявителей, имеющих лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, продлен с шести до девяти месяцев.

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