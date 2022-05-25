Нацбанк урегулировал условия применения электронной подписи и электронной печати — Finance.ua

Теперь нормы, действующие в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, связанных с совершением сделок, будут распространяться и на платежные организации платежных систем, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и их клиентов (пользователей платежных систем). Это позволит существенно снизить непроизводительные расходы и повысить эффективность выполнения банковских и платежных операций, а также скорость и качество обслуживания финансовыми учреждениями своих клиентов.
В частности, Национальный банк:
определил виды электронной подписи и электронной печати, применяемые платежными учреждениями;
установил требования по применению каждого из видов электронной подписи и электронной печати;
урегулировал процесс создания и хранения электронных документов платежными учреждениями.
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