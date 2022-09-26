Нацбанк согласовал изменение названия украинского «Альфа-Банка» — Finance.ua

Нацбанк согласовал изменение названия украинского «Альфа-Банка»
Национальный банк Украины согласовал изменения в устав «Альфа-Банк Украина» о переименовании его в «Сенс Банк».
Об этом сообщил глава наблюдательного совета коммерческого банка Роман Шпек в интервью Интерфакс-Украина.
«Вот как раз поступило сообщение, что Нацбанк согласовал изменения в устав. Но нужно еще большую работу сделать, другие документы подготовить», — сказал Шпек. Он уточнил, что полностью завершить процесс переименования планируется в декабре этого года.
На английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.
Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Поделиться новостью