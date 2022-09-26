Нацбанк согласовал изменение названия украинского «Альфа-Банка» — Finance.ua

Нацбанк согласовал изменение названия украинского «Альфа-Банка» Вчера 16:22 — Фондовый рынок

Национальный банк Украины согласовал изменения в устав « Альфа-Банк Украина» о переименовании его в «Сенс Банк».

Об этом сообщил глава наблюдательного совета коммерческого банка Роман Шпек в интервью Интерфакс-Украина.

«Вот как раз поступило сообщение, что Нацбанк согласовал изменения в устав. Но нужно еще большую работу сделать, другие документы подготовить», — сказал Шпек. Он уточнил, что полностью завершить процесс переименования планируется в декабре этого года.

На английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Обозреватель По материалам:

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