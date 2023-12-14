Нацбанк снизил учетную ставку до 15% — Finance.ua

Нацбанк снизил учетную ставку до 15% Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение с 15 декабря снизить учетную ставку с 16% до 15%.

Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений, заявили в НБУ

Идентичные ожидания НБУ сформировал еще в октябре, когда его базовый прогноз предполагал уменьшение учетной ставки до 15% в декабре и ее удержание на этом уровне в течение 2024 года.

С 15 декабря учетная ставка, а вместе с ней и ставка по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт устанавливаются на уровне 15%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам снижена до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования — до 21%.

Следующее заседание правления НБУ по монетарной политике состоится 25 января 2024 года.

Как отмечают в НБУ, адаптация к режиму управляемой гибкости обменного курса прошла успешно. Валютный рынок остался устойчив после введения нового курсового режима. НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для удовлетворения структурного спроса и сглаживания курсовых колебаний.

Уровень международных резервов остается достаточным для поддержания курсовой устойчивости. На конец ноября международные резервы НБУ составляли около $39 млрд. За последние месяцы они уменьшились из-за меньшей ритмичности поступления внешнего финансирования.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, в то же время усилились риски в части международной помощи.

Частично реализовались риски ритмичности поступления внешней помощи. Сохраняется высокий уровень неопределенности по продолжительности и интенсивности войны.

НБУ предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление.

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