Нацбанк смягчил требования к платежам наличными через терминалы — Finance.ua

Нацбанк смягчил требования к платежам наличными через терминалы Сегодня 16:07 — Финтех и Карты

Нацбанк смягчил требования к платежам наличными через терминалы

Национальный банк Украины с 12 августа меняет требования выполнения операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что изменилось

Во-первых, регулятор дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона проведение платежной операции с наличными через ПТКС, если речь идет о:

внесении наличных денег для пополнения счета, к которому выпущена платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в том числе в случае обеспечения ПТКС ее считывания и последующего корректного введения PIN-кода карты или подтверждения операции банком — эмитентом карты);

оплате услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 гривен (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в пределах одного поставщика платежных услуг.

Во-вторых, регулятор уточнил требования по использованию одноразового пароля при совершении операций по внесению наличных денег, в частности обязал поставщиков платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.

Для чего это нужно

Такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований законодательства прежде всего поставщиками платежных услуг (а не их клиентами). Они направлены на повышение прозрачности сделок на платежном рынке и минимизацию возможностей их использования в противоправных целях.

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