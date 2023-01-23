Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам — Finance.ua
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Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам

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Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам
Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам
Национальный банк Украины с 21 января смягчил требования к правилам организации защиты помещений для небанковских финансовых учреждений, которые проводят незначительные по объему валютные операции.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, операторах почтовой связи, получивших лицензию Национального банка Украины на торговлю валютными ценностями и/или лицензию на проведение валютных операций, их структурных и обособленных подразделений, расположенных на территории Украины, которые проводят операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной и/или иностранных валютах.
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Такие небанковские учреждения, в которых среднедневный объем ценностей не превышает 20 минимальных зарплат (134 тыс. грн), смогут самостоятельно определять необходимость:
  • обустройства помещений средствами охранного назначения (физической и технической охраны);
  • обустройства помещений системами видеонаблюдения охранного назначения;
  • необходимость применения хранилища/сейфа для хранения ценностей.
Также небанковские учреждения могут использовать сейфы I класса сопротивления для хранения наличных и/или других ценностей в объеме, не превышающем среднедневной показатель в 500 минимальных заработных плат.

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По материалам:
Finance.ua
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