Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам — Finance.ua

Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам Сегодня 10:25 — Валюта

Нацбанк смягчил требования к небольшим обменным пунктам

Национальный банк Украины с 21 января смягчил требования к правилам организации защиты помещений для небанковских финансовых учреждений, которые проводят незначительные по объему валютные операции.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, операторах почтовой связи, получивших лицензию Национального банка Украины на торговлю валютными ценностями и/или лицензию на проведение валютных операций, их структурных и обособленных подразделений, расположенных на территории Украины, которые проводят операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной и/или иностранных валютах.

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Такие небанковские учреждения, в которых среднедневный объем ценностей не превышает 20 минимальных зарплат (134 тыс. грн), смогут самостоятельно определять необходимость:

обустройства помещений средствами охранного назначения (физической и технической охраны);

обустройства помещений системами видеонаблюдения охранного назначения;

необходимость применения хранилища/сейфа для хранения ценностей.

Также небанковские учреждения могут использовать сейфы I класса сопротивления для хранения наличных и/или других ценностей в объеме, не превышающем среднедневной показатель в 500 минимальных заработных плат.

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