Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для страховщиков — Finance.ua
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Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для страховщиков

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Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для страховщиков
Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений для страховщиков
Национальный банк смягчил валютные ограничения в сфере страхования и урегулировал порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Относительно смягчений валютных ограничений в сфере страхования

Страховщики смогут осуществлять страховые выплаты в пользу нерезидентов, а также возврат страховых платежей в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования (перестрахования), полученным страховщиками после 24 февраля 2022 года, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.
В настоящее время уже разрешены операции по осуществлению страховых выплат:
  • иностранным ядерным пулам, которые осуществляются уполномоченным страховщиком по поручению членов объединения «Ядерный страховой пул»;
  • по договорам международного страхования «Зеленая карта»;
  • по договорам личного страхования, иного чем страхование жизни, на лечение в медицинских учреждениях иностранного государства, транспортировку больных, связанных со смертью граждан за границей (включая транспортные расходы и расходы на погребение);
  • по договорам страхования лиц, выезжающих за границу.
Кроме того, Национальный банк разблокирует валютные операции по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины также сможет осуществлять валютные операции по уплате членских взносов в Совет Бюро Международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

Относительно проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ

Для возможности репатриации средств, полученных от уплаты процентов за ОВГЗ после 1 апреля 2023, установлено дополнительное требование относительно минимального непрерывного срока владения инвестором этим ОВГЗ не менее последних 90 календарных дней подряд до момента получения процентов. Это будет способствовать предотвращению преждевременной репатриации инвестиций иностранными инвесторами.

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По материалам:
Finance.ua
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