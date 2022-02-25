Нацбанк разрешил банкам продавать валюту, но в определенных случаях — Finance.ua
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Нацбанк разрешил банкам продавать валюту, но в определенных случаях

Сегодня 14:05Валюта
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В Национальном банке Украины определили, в каких случаях не действует запрет на валютные операции в Украине. Продавать валюту банки смогут из остатков, а также для погашения кредитов, сообщила пресс-служба НБУ.
В изменениях к постановлению от 24 февраля 2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» в частности говорится:
  • предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранную валюту за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;
  • предоставлено право банкам, имеющим остатки валюты в кассах на момент принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам в пределах остатка;
  • определен порядок проведения ежедневных сделок по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков.
  • определены случаи, в которых банкам разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютой, а также порядок осуществления этих операций, определены случаи, при которых банкам разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валюты из Украины.
Напомним, 24 февраля Национальный банк принял постановление из-за объявления военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена ​​кроме продажи валюты клиентам.
По материалам: НБУ
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