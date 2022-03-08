Нацбанк разрешил покупать валюту в регионах под угрозой оккупации и упростил открытие счетов для военных — Finance.ua
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Нацбанк разрешил покупать валюту в регионах под угрозой оккупации и упростил открытие счетов для военных

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Нацбанк разрешил покупать валюту в регионах под угрозой оккупации и упростил открытие счетов для военныхНацбанк разрешил покупать валюту в регионах под угрозой оккупации и упростил открытие счетов для военных
Национальный банк ослабляет ограничения на валютном рынке.
Так, с 8 марта 2022 года Национальный банк:
  • предоставил возможность банкам открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию по военному билету;
  • разрешил клиентам на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также производить покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой при наличии средств или банковских металлов в филиале/отделении банка (решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка);
  • уточнил, что выдача банковских металлов со счетов клиентов банков осуществляется без ограничений в пределах их остатка на счете и при наличии в кассе филиала или в отделении;
  • определил, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
  • расширил возможность для резидентов и нерезидентов совершать переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальная оборона Украины, социальная защита, здравоохранение и другие актуальные вопросы защиты населения в условиях военного положения.
Также уточнено, что проведение расчетов по документарным и резервным аккредитивам/гарантиям/контргарантиям, открытым с 24 февраля 2022 года, запрещается. Исключение сделано только в случаях, когда такие расчеты осуществляются для оплаты товаров критического импорта, расчетов МФО и других операций клиентов банков.
Национальный банк также определил, что в случае поступления средств из-за рубежа в российских рублях или белорусских рублях по операциям по экспорту и импорту товаров банку разрешается осуществить обмен этих средств на международном валютном рынке на другую валюту (кроме российских рублей/белорусских рублей) для ее последующего зачисления на счета клиента.

Как связаться с банком во время войны

По материалам: Finance.UA
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