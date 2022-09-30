Нацбанк разрешил бизнесу переводить средства на счета их подразделений и филиалов за границей — Finance.ua

Нацбанк разрешил бизнесу переводить средства на счета их подразделений и филиалов за границей Сегодня 16:24 — Фондовый рынок

Нацбанк разрешил бизнесу переводить средства на счета их подразделений и филиалов за границей

Национальный банк дал возможность предприятиям с 1 октября переводить средства на счета их подразделений и филиалов за рубежом при одновременном соблюдении ряда условий.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Что это за условия:

такие переводы разрешены только для содержания соответствующих филиалов или подразделений;

ежемесячный объем переводов не должен превышать четвертой части общей суммы средств, которую бизнес перевел в 2021 году за границу для содержания его подразделений;

переводы должны производиться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты.

Учитывая, что соответствующие переводы будут осуществляться бизнесом за счет наличной иностранной валюты, соответствующее разрешение не будет оказывать давление на международные резервы Украины, но в то же время будет способствовать улучшению условий работы украинского бизнеса по продвижению собственных товаров на внешние рынки.

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