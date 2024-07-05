Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев — Finance.ua

Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев

В Национальном банке изучают ходатайство правительства об увеличении срока обязательного возврата валютной выручки для агропроизводителей с 90 до 120 дней.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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«Мы рассматриваем сейчас соответствующее ходатайство правительства об увеличении сроков возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. И мне кажется, что мы приближаемся к общеприемлемой позиции», — сказал Пышный, отвечая на вопросы народных депутатов.

По словам главы НБУ, регулятор заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но в то же время напоминает, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.

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«По потребностям аграриев мы также видим проблему роста объемов невозврата экспортной выручки, поэтому так придирчиво подходим к этому вопросу. Наш сегодняшний диалог с отраслевыми ассоциациями, Министерством экономики очень полезен для поиска именно той модели, которая позволяет одновременно учесть интересы отрасли и не подвесить поступление экспортной валютной выручки. Происходит эффективная коммуникационная работа, и я настроен оптимистично», — подчеркнул Пышный.

Как сообщалось, Национальный банк Украины сократил вдвое — со 180 до 90 дней — предельные сроки расчетов по операциям по экспорту 12 товарных групп так называемого аграрного раздела 1−24 УКТ ВЭД, осуществленных с 11 ноября 2023 года.

Укрінформ По материалам:

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