Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев — Finance.ua
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Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев

Казна и Политика
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Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев
Нацбанк рассматривает возможность увеличить сроки возврата валютной выручки для аграриев
В Национальном банке изучают ходатайство правительства об увеличении срока обязательного возврата валютной выручки для агропроизводителей с 90 до 120 дней.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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«Мы рассматриваем сейчас соответствующее ходатайство правительства об увеличении сроков возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. И мне кажется, что мы приближаемся к общеприемлемой позиции», — сказал Пышный, отвечая на вопросы народных депутатов.
По словам главы НБУ, регулятор заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но в то же время напоминает, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.
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«По потребностям аграриев мы также видим проблему роста объемов невозврата экспортной выручки, поэтому так придирчиво подходим к этому вопросу. Наш сегодняшний диалог с отраслевыми ассоциациями, Министерством экономики очень полезен для поиска именно той модели, которая позволяет одновременно учесть интересы отрасли и не подвесить поступление экспортной валютной выручки. Происходит эффективная коммуникационная работа, и я настроен оптимистично», — подчеркнул Пышный.
Как сообщалось, Национальный банк Украины сократил вдвое — со 180 до 90 дней — предельные сроки расчетов по операциям по экспорту 12 товарных групп так называемого аграрного раздела 1−24 УКТ ВЭД, осуществленных с 11 ноября 2023 года.
По материалам:
Укрінформ
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