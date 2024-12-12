Нацбанк применил меры воздействия к 15 финучреждениям — Finance.ua
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Нацбанк применил меры воздействия к 15 финучреждениям

Фондовый рынок
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Национальный банк Украины применил к 14 финансовым компаниям и 1 ломбарду меры воздействия, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что за нарушение пруденциальных требований меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных нарушений, применены к: список здесь.
Указанные учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 6 января 2025 года.
Кроме этого, ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП» обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 20 января 2025 года.
По материалам:
Banker.ua
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