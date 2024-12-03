Нацбанк применил меры влияния против 11 небанков — Finance.ua
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Нацбанк применил меры влияния против 11 небанков

Фондовый рынок
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Национальный банк применил к 11 финансовым компаниям меры влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений.
Указанные компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
За нарушение пруденциальных требований меры воздействия применены к:
  • ООО «Финансовая компания «МИА Груп» (ЕГРПОУ 42 337 630);
  • ООО «Финансовая компания «Арагон» (ЕГРПОУ 42 014 911);
  • ООО «Финансовая компания «Юниверсал Компани» (ЕГРПОУ 40 152 242);
  • ООО «Финансовая компания «Прогрессивные Финансы» (ЕГРПОУ 43 966 380);
  • ООО «В Лизинг» (ЕГРПОУ 39 453 869);
  • ООО «Импорт Карс Лизинг» (ЕГРПОУ 43 604 674);
  • ООО «ФК Профит» (ЕГРПОУ 43 019 891).
Эти учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в срок до 25 декабря 2024 года.
Еще три учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в срок до 1 января 2025 года:
  • ООО «Финансовая компания «Капитал Джиринг» (ЕГРПОУ 40 091 114);
  • ООО «Зет-Финанс» (ЕГРПОУ 41 469 490);
  • ООО «Эф Эс Джи» (ЕГРПОУ 43 583 241).
ООО «Клай Кредит» (ЕГРПОУ 43 616 748) обязано принять меры для устранения (исправления) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 10 января 2025 года.
Решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 28 ноября по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых услуг.
Они вступают в силу с 29 ноября.
По материалам:
Finbalance
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