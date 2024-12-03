Нацбанк применил меры влияния против 11 небанков — Finance.ua

Нацбанк применил меры влияния против 11 небанков Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Национальный банк применил к 11 финансовым компаниям меры влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений.

Указанные компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям.

За нарушение пруденциальных требований меры воздействия применены к:

ООО «Финансовая компания «МИА Груп» (ЕГРПОУ 42 337 630);

ООО «Финансовая компания «Арагон» (ЕГРПОУ 42 014 911);

ООО «Финансовая компания «Юниверсал Компани» (ЕГРПОУ 40 152 242);

ООО «Финансовая компания «Прогрессивные Финансы» (ЕГРПОУ 43 966 380);

ООО «В Лизинг» (ЕГРПОУ 39 453 869);

ООО «Импорт Карс Лизинг» (ЕГРПОУ 43 604 674);

ООО «ФК Профит» (ЕГРПОУ 43 019 891).

Эти учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в срок до 25 декабря 2024 года.

Еще три учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в срок до 1 января 2025 года:

ООО «Финансовая компания «Капитал Джиринг» (ЕГРПОУ 40 091 114);

ООО «Зет-Финанс» (ЕГРПОУ 41 469 490);

ООО «Эф Эс Джи» (ЕГРПОУ 43 583 241).

ООО «Клай Кредит» (ЕГРПОУ 43 616 748) обязано принять меры для устранения (исправления) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 10 января 2025 года.

Решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 28 ноября по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых услуг.

Они вступают в силу с 29 ноября.

Finbalance По материалам:

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