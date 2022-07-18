Нацбанк презентовал памятные монеты "Ой у лузі червона калина" (фото) — Finance.ua

Нацбанк презентовал памятные монеты "Ой у лузі червона калина" (фото) Сегодня 14:40

Национальный банк представил памятные монеты «Ой у лузі червона калина», которые вводятся в обращение с 18 июля.

Об этом на презентации монеты рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, передает корреспондент Укринформа.

«Ой у лузі червона калина», Укрінформ

«Во время войны песня „Ой у лузі червона калина“ стала украинским символом несокрушимости и гимном мужественного противостояния врагу. Как и сотни лет назад, суть этой песни остается актуальной и сейчас — борьба с московскими властями за независимость Украины. Поэтому в знак глубокого уважения и благодарности украинским защитникам мы вводим в обращение эти новые памятные монеты», — отметил Шабан.

«Ой у лузі червона калина», Укрінформ

Он напомнил, что в первый день войны Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств для поддержки Вооруженных сил Украины. За пять месяцев войны Национальный банк перечислил на нужды военных уже почти 18 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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