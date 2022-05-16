Нацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится война — Finance.ua
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Нацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится война

Сегодня 19:14Казна и Политика
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Нацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится войнаНацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится война
Национальный банк Украины немедленно откажется от практики финансирования государственного бюджета посредством прямой покупки военных облигаций у Министерства финансов, как только завершится война или риски финансового сектора будут сведены к минимуму.
Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun.
«Наша позиция неизменна. Мы понимаем, что финансирование бюджетных нужд из центрального банка — это исключение только в условиях военного положения. И как только мы выиграем или риски финансового сектора будут сведены к минимуму, центральный банк немедленно откажется от этой практики. Мы вернемся к режиму плавающего обменного курса и наших рыночных инструментов, включая ключевую ставку, которую мы обычно используем», — подчеркнул Шевченко.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета;
  • Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 3 мая: военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Так, по состоянию на 3 мая 2022 года общая сумма финансирования государственного бюджета составляет 298 404 млн грн, или 10 032 млрд долларов. Из этой суммы больше всего выделил Национальный банк Украины — 2 393 млн долларов, или 70,000 млн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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