Нацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится война — Finance.ua

Нацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится война

Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Нацбанк прекратит напрямую финансировать госбюджет, как только завершится война

Национальный банк Украины немедленно откажется от практики финансирования государственного бюджета посредством прямой покупки военных облигаций у Министерства финансов, как только завершится война или риски финансового сектора будут сведены к минимуму.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun.

«Наша позиция неизменна. Мы понимаем, что финансирование бюджетных нужд из центрального банка — это исключение только в условиях военного положения. И как только мы выиграем или риски финансового сектора будут сведены к минимуму, центральный банк немедленно откажется от этой практики. Мы вернемся к режиму плавающего обменного курса и наших рыночных инструментов, включая ключевую ставку, которую мы обычно используем», — подчеркнул Шевченко.

Справка Finance.ua:

Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета;

Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 3 мая: военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Так, по состоянию на 3 мая 2022 года общая сумма финансирования государственного бюджета составляет 298 404 млн грн, или 10 032 млрд долларов. Из этой суммы больше всего выделил Национальный банк Украины — 2 393 млн долларов, или 70,000 млн гривен.



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