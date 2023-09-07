Нацбанк повысил лимиты по операциям политических деятелей — Finance.ua

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Нацбанк повысил лимиты по операциям политических деятелей

Казна и Политика
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Нацбанк повысил лимиты по операциям политических деятелей
Нацбанк повысил лимиты по операциям политических деятелей
Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

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По материалам:
Finance.ua
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