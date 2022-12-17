Нацбанк подсчитал, сколько тратят украинцы за границей — Finance.ua
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Нацбанк подсчитал, сколько тратят украинцы за границей

Личные финансы
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Расходы украинцев за рубежом в 2022 году выросли втрое, до $2 млрд в месяц.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, ссылаясь на исследование Нацбанком экономических последствий миграции украинцев в Европу из-за российской агрессии.
«Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран — такой для многих неочевидный вывод мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения», — отметил глава НБУ.
По его словам, в результате расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом европейская экономика получает положительный фискальный эффект и положительное влияние в долгосрочной перспективе.
Глава НБУ отметил, что расходы украинцев за границей обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах их пребывания, а также полученным социальным пособием.
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Он уточнил, что расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в сценарии без миграции.
«С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 млрд злотых (около $2,4 млрд) налогов, что существенно превышает объемы оказанной помощи», — привел еще одну цитату из исследования Пышный.
Правительство Чехии сообщило, что сможет принять зимой только «десятки тысяч» украинцев. Больше эта страна разместить и обеспечить всем нужным наших беженцев не сможет. Полмиллиона или даже 800 тысяч беженцев из Украины могут прибыть в Польшу этой зимой, заявила подкарпатская воевода Ева Лениарт.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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