Нацбанк подсчитал, сколько тратят украинцы за границей — Finance.ua

Нацбанк подсчитал, сколько тратят украинцы за границей Сегодня 14:12 — Личные финансы

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году выросли втрое, до $2 млрд в месяц.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, ссылаясь на исследование Нацбанком экономических последствий миграции украинцев в Европу из-за российской агрессии.

«Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран — такой для многих неочевидный вывод мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения», — отметил глава НБУ.

По его словам, в результате расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом европейская экономика получает положительный фискальный эффект и положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Глава НБУ отметил, что расходы украинцев за границей обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах их пребывания, а также полученным социальным пособием.

Он уточнил, что расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

«С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 млрд злотых (около $2,4 млрд) налогов, что существенно превышает объемы оказанной помощи», — привел еще одну цитату из исследования Пышный.

Правительство Чехии сообщило, что сможет принять зимой только «десятки тысяч» украинцев. Больше эта страна разместить и обеспечить всем нужным наших беженцев не сможет. Полмиллиона или даже 800 тысяч беженцев из Украины могут прибыть в Польшу этой зимой, заявила подкарпатская воевода Ева Лениарт.

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