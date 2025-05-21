Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов Украины — Finance.ua
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Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов Украины

Казна и Политика
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Национальный банк Украины и банковская система приобщаются к Национальной неделе безбарьерности, которая впервые проводится в Украине с 19 по 25 мая 2025 года в рамках Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.
Финансовый сектор Украины обеспечивает рабочими местами более 200 000 украинцев и обслуживает более 30 миллионов клиентов. Поэтому каждый украинец либо привлечен к работе в финансовой системе, либо является ее клиентом. Большая часть из них защищает Украину, находясь в рядах ВСУ, а более 1 млн — имеют статус ветерана войны в Украине.
«Поддержка ветеранов и ветеранок — масштабная национальная задача и основа государственной доктрины Украины — страны героев, которая предусматривает развитие культуры чествования героев, ветеранов и ветеранок, а также их эффективную, максимально комфортную и быструю реинтеграцию в общественную и экономическую жизнь», — подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.
Речь идет не о разовых акциях, а о масштабной стратегии долгосрочной поддержки, включающей развитие новой инклюзивной культуры взаимодействия, основанного на человечности, достоинстве, равенстве вокруг, которой сплотились и регулятор, и банки.

Что делает в направлении безбарьерности Национальный банк Украины

  1. Финансовая инклюзия является одним из приоритетов Стратегии НБУ и Стратегии развития финансового сектора Украины и реализуется через ряд конкретных инициатив и мер, определенных этими документами.
  2. Подписан Меморандум между Национальным банком и ЕБРР, который определяет общенациональный и целостный подход к экономическому привлечению ветеранов войны и их семей, как работников в финансовом секторе, реальной экономике и пользователей финансовых услуг. Весомой составляющей сотрудничества в рамках Меморандума стала Хартия по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов Украины, к которой присоединились уже 38 банков.
  3. Разработаны Методические рекомендации по правилам инклюзивного предоставления финансовых услуг в учреждениях Украины, предусматривающих нулевую толерантность к любым формам дискриминации потребителей по социальным, физическим, функциональным или другим признакам, обеспечение физической доступности помещений и оборудования, надлежащее дистанционное обслуживание и беспрепятственные процедуры во время установления деловых отношений и предоставления финансовых услуг, в частности ветеранам и ветеранкам.
  4. Разработаны инклюзивные требования и установлена ​​обязанность для банков и небанковских финансовых учреждений обеспечить физическую и информационную доступность, в том числе для ветеранов и ветеранок, не менее 50% от общего количества отделений. Физическую доступность отделений банки и небанковские финучреждения должны обеспечить до 08 августа 2025 года; каналы дистанционного электронного обслуживания — до 08 мая 2026 года.
  5. Разработаны Рекомендации финансовым учреждениям-работодателям и инструментарий для развития финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов войны в Украине, которые объясняют, как финансовые учреждения могут внедрять практики, дружественные к ветеранам и ветеранкам, совершенствовать инфраструктуру для улучшения доступа людей с инвалидностью (в частности, внедрения должностей психического здоровья, специализированные процессы адаптации и т. п.).
  6. Разработана скоринговая модель оценки финансовых учреждений, дружественных к ветеранам и ветеранкам, содержащая описание процессов, рекомендованных к имплементации, инструменты самооценки и мониторинга для управления ветеранскими инициативами, а также позволяет международным донорам, в частности ЕБРР, лучше определять потребности в развитии комфортных и финансовых.
  7. Разработан законопроект о введении новой банковской сущности — банка финансовой инклюзии с ограниченной банковской лицензией, что позволит решить вопрос доступа населения, в том числе военных, ветеранов, ветеранок и представителей бизнеса, к финансовым услугам в небольших населенных пунктах, деоккупированных и близких к фронту территориях (соответствующий законопроект находится на рассмотрении Верховной Рады Украины).
  8. Национальный банк как ответственный работодатель развивает внутреннюю программу поддержки ветеранов и ветеранок, которая включает в себя приоритетное трудоустройство, дополнительный отпуск, адаптацию и психологическую поддержку, введение должности руководителя по вопросам социальных инициатив и инклюзивных программ и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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