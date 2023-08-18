Нацбанк планирует создать отраслевой госархив до 2026 года — Finance.ua

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Нацбанк планирует создать отраслевой госархив до 2026 года

Казна и Политика
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Нацбанк планирует создать отраслевой госархив до 2026 года
Нацбанк планирует создать отраслевой госархив до 2026 года
Национальный банк Украины начинает работу по созданию Отраслевого государственного архива НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Согласно законодательству Украины, Национальный банк должен хранить архивные дела банков. Это более миллиона дел. Создание Отраслевого государственного архива НБУ выведет на качественно новый уровень нормативно-методологическое обеспечение субъектов финансового рынка и позволит Национальному банку обеспечить надежное хранение и учет архивных документов» , — прокомментировал заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка.
В НБУ добавили, что создание отраслевого госархива НБУ обеспечит:
  • создание единых методологических и методических принципов нормирования в нормативно-правовых актах Национального банка порядка организации делопроизводства и ведения архивного дела в банках;
  • хранение документов Национального банка, банков Украины, неплатежеспособных и ликвидированных банков, а также документов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;
  • организацию и ведение государственного учета документов Национального архивного фонда и создание условий для пользования ими;
  • согласование учетных архивных документов Национального банка, банков Украины, неплатежеспособных банков, ликвидация которых осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Национальный банк будет нарабатывать концепцию воплощения этого проекта, который будет соответствовать международной практике ведения архивной документации, а также — нормативно-правовую базу для функционирования Отраслевого государственного архива НБУ.
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Следующим этапом станет наработка проекта реконструкции здания для хранения архивных документов и собственно проведение реконструкции.
«Создание Отраслевого государственного архива предусматривается до 2025 года включительно. В то же время мы понимаем, что идет война, поэтому сроки реализации будут зависеть от ситуации в стране», — подчеркнул Матузка.
На сегодняшний день в Национальном банке хранится 1,5 млн дел, из которых:
  • 0,6 млн дел Национального банка;
  • 0,8 млн дел неплатежеспособных и ликвидированных банков;
  • 0,1 млн дел Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Национальный банк является хранителем документов 180 неплатежеспособных и ликвидированных банков. В то же время Фонд гарантирования вкладов физических лиц принимает меры по выводу с рынка еще 53 неплатежеспособных банков, документы которых будут передаваться на хранение в Отраслевой государственный архив НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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