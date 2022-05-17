Нацбанк откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно, поскольку он финансирует только критические расходы бюджета.
Об этом в колонке для НВ Бизнес написал заместитель Председателя Совета НБУ Василий Фурман.
«Национальный банк финансирует только критические расходы бюджета, а также откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно. Для того чтобы ускорить этот момент, Министерство финансов должно стимулировать рыночный спрос на военные ОВГЗ и постепенно заменить им финансирование бюджета НБУ», — заявил Кучер.
Он также отметил, что ставка по военным облигациям сегодня значительно ниже текущей инфляции.
В первую очередь нужно повысить ставки. Ставка по военным облигациям сегодня значительно ниже текущей инфляции — 11% против 16,4%. Мы знаем, какие прогнозы по инфляции на этот год — от 20%, а также каков уровень рисков в экономике. В подобных обстоятельствах попытка удержать прибыльность делает ОВГЗ нерыночным инструментом: желание получить рыночное финансирование и нежелание «идти навстречу» требованиям рынка взаимоисключающие", — заявил Фурман.
Он также отметил, что большой потенциал имеет банковская система.
«Вместе с тем повышение ставок по военным ОВГЗ позволит привлечь гораздо большее количество инвесторов. Большой потенциал, в частности, имеет банковская система, гривневая ликвидность которой на 9 мая превышала 227 млрд грн, а валютная — 7,3 млрд грн», — отметил Фурман.