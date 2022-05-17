Нацбанк откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно — НБУ

Сегодня 15:00Казна и Политика
10
Нацбанк откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно, поскольку он финансирует только критические расходы бюджета.
Об этом в колонке для НВ Бизнес написал заместитель Председателя Совета НБУ Василий Фурман.
«Национальный банк финансирует только критические расходы бюджета, а также откажется от финансирования бюджета, как только это будет возможно. Для того чтобы ускорить этот момент, Министерство финансов должно стимулировать рыночный спрос на военные ОВГЗ и постепенно заменить им финансирование бюджета НБУ», — заявил Кучер.
Он также отметил, что ставка по военным облигациям сегодня значительно ниже текущей инфляции.
Читайте также
В первую очередь нужно повысить ставки. Ставка по военным облигациям сегодня значительно ниже текущей инфляции  11% против 16,4%. Мы знаем, какие прогнозы по инфляции на этот год — от 20%, а также каков уровень рисков в экономике. В подобных обстоятельствах попытка удержать прибыльность делает ОВГЗ нерыночным инструментом: желание получить рыночное финансирование и нежелание «идти навстречу» требованиям рынка взаимоисключающие", — заявил Фурман.
Он также отметил, что большой потенциал имеет банковская система.
«Вместе с тем повышение ставок по военным ОВГЗ позволит привлечь гораздо большее количество инвесторов. Большой потенциал, в частности, имеет банковская система, гривневая ликвидность которой на 9 мая превышала 227 млрд грн, а валютная — 7,3 млрд грн», — отметил Фурман.

Узнавайте первыми все новости о банках и курсах валют на Finance.ua 💶

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.