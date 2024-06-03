Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума — Finance.ua
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Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума

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Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума
Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума
Национальный банк Украины (НБУ) немного ослабил курс доллара по отношению к гривне. Это произошло после того, как на прошлой неделе был установлен исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 июня 2024 года установлен на уровне 40,4813 гривен за 1 доллар (-0,056 грн). До этого на 3 июня он достиг отметки в 40,53 гривен, что стало историческим рекордом.
Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума
По материалам:
РБК-Україна
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