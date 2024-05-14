Нацбанк оценил потери Украины от блокады границы — Finance.ua

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Нацбанк оценил потери Украины от блокады границы

Казна и Политика
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Нацбанк оценил потери Украины от блокады границы
Нацбанк оценил потери Украины от блокады границы
Прямые потери импорта товаров в первый месяц блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе Украины составили $500 млн, экспорта — $160 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В дальнейшем их удалось частично компенсировать: потери импорта — увеличением поставок другими путями, а экспорта — запуском и наращиванием мощностей нового морского коридора.
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«Благодаря полноценной работе нового морского коридора, Украина сможет не только компенсировать потери от блокады границ и введениz лицензирования зерна, но и вернуться на традиционные зарубежные рынки», — добавили в НБУ.
Подобные тенденции уже наблюдаются. В последние месяцы украинское продовольствие возвращается на рынки Азии и Африки, а металлургическая продукция — на рынки Азии и Америки.
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НБУ предполагает, что блокада границ прекратится во втором квартале 2024 года и не приведет к значительным потерям экспортеров.
Негативное влияние на деятельность предприятий-импортеров также не будет продолжительным и компенсируется благодаря использованию запасов и определенному наверстанию поставок в последующие периоды.
По материалам:
Finance.ua
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