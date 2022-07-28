Нацбанк «напечатал» еще 15 миллиардов гривен — Finance.ua

Нацбанк «напечатал» еще 15 миллиардов гривен Сегодня 17:26 — Валюта

Нацбанк «напечатал» еще 15 миллиардов гривен

Национальный банк провел в июле допэмиссию 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом, за последнюю неделю «напечатано» уже 30 млрд грн.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, на 28 июля портфель ОВГЗ Национального банка составляет 556,1 млрд грн. За сутки портфель облигаций регулятора вырос на 12,5 млрд грн, при этом 2,5 млрд грн было направлено на погашение. Таким образом, НБУ провел эмиссию 15 млрд грн.

С начала июля портфель вырос на 25 млрд грн с 531,11 млрд грн с учетом выплат по погашению. В последний раз НБУ проводил эмиссию в объеме 15 млрд грн в пятницу. Зафиксированный в июле объем эмиссии существенно меньше результатов июня, когда регулятор «напечатал» более 100 млрд грн.

Читайте также НБУ «напечатал» 240 миллиардов с начала полномасштабной войны

Заметим, что после повышения Нацбанком учетной ставки до 25% Минфин изменил ставки, по которым регулятор покупает государственные облигации. Так, вместо фиксированных к тому времени 11% годовых, доходность для НБУ «отпустили».

Такая ставка будет меняться в течение срока выплат по ОВГЗ перед Нацбанком. Например, если купонный период — 3 месяца, к началу которых учетная ставка составляет 25%, а к концу — 15%, Минфин будет платить среднюю между ними ставку.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.