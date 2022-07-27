НБУ «напечатал» 240 миллиардов с начала полномасштабной войны — Finance.ua

НБУ «напечатал» 240 миллиардов с начала полномасштабной войны Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Национальный банк провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом, с 24 февраля регулятор «напечатал» 240 млрд грн.

Об этом говорится в данных НБУ, говорит первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова в ходе дискуссии «Будет ли новый банкопад», организованной CASE Украина при поддержке Экономической правды.

Так, на 27 июля портфель ОВГЗ Национального банка составляет 543,61 млрд грн. По данным регулятора, допэмиссия объемом 15 млрд грн была проведена в пятницу, 22 июля.

Економічна Правда По материалам:

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