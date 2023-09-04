Нацбанк начал новый этап благотворительной акции «Смелая гривна» — Finance.ua

Нацбанк начал новый этап благотворительной акции «Смелая гривна» Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Нацбанк начал новый этап благотворительной акции «Смелая гривна»

Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции по сбору монет на нужды Вооруженных сил Украины «Смелая гривна».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В течение следующих трех месяцев — с 4 сентября по 30 ноября 2023 года — по всей Украине будет продолжаться сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что благотворительная акция «Смелая гривна» в первую очередь направлена ​​на детей и молодежь. Именно они стали движущей силой во время первой волны акции, прошедшей в 2022 году. В прошлом году к ней присоединились более 2400 коллективов, из них 81% - это учебные заведения. Это стало возможно по большей части благодаря усилиям педагогов, которые поощряли детей и их родителей к благотворительности. Поэтому и благотворительный сбор монет, инициированный Национальным банком, будет способствовать развитию среди молодежи культуры благотворительности, которая является составной частью финансовой культуры, а также будет способствовать мобилизации средств для поддержки Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время в обращении находится 14,3 млрд монет на сумму более 6 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монеты номиналом 10 коп. и 50 коп. (28,3% и 9,2% от общего количества монет в обращении соответственно) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах. В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика.

Итак, с 4 сентября по 30 ноября 2023 года каждый сможет присоединиться к акции: собрать монеты и принести их в отделения банков-партнеров — АО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк» и АО «ПУМБ» — не только в Киеве, но почти во всех регионах страны, где работают эти банки, учитывая безопасные условия работы.

Как сообщалось, участники благотворительной акции «Смелая гривна», инициированной Национальным банком Украины в августе 2022 года, за 3 месяца собрали монетами почти 5 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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