Нацбанк актуализировал список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов — Finance.ua

Нацбанк актуализировал список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Нацбанк актуализировал список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов

Национальный банк актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, с 11 августа 2024 года:

из перечня бенчмарк-ОВГЗ будет исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227045, учитывая его плановое погашение 07 августа 2024 года в полном объеме;

в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000232177, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 06 августа 2024 года. Такими бумагами можно покрывать до 50% суммы обязательных резервов для соответствующего периода содержания.

Для чего это необходимо

Такое решение будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

Напомним, что с 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 августа 2024 года он будет содержать одиннадцать выпусков ценных бумаг, а именно: 228 381, UA4000228811 UA4000229116 и новый UA4000232177.

Справка Finance.ua:

обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, который определяется как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарка-ОВГЗ;

эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

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