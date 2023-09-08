НАБУ временно арестовало активы Коломойского — Finance.ua

НАБУ временно арестовало активы Коломойского Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

Активы бывшего конечного бенефициарного владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского хотят арестовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру

Активы временно арестовали

«По согласованию руководителя САП постановлением Директора НАБУ для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве наложен арест на активы бывшего бенефициарного владельца ПАО КБ «ПриватБанк», подозреваемого в завладении свыше 9,2 млрд гривен средств «ПриватБанка», — говорится в сообщении.

Что говорят в НАБУ

Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств «ПриватБанка» в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенного организованной группой.

На основании определения Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно. Правоохранители воспользовались ч. 9 ст. 170 УПК.

О каких именно активах идет речь

Речь идет о долях в уставном капитале обществ, которыми указанный подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд гривен, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

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