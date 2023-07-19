НАБУ требует критических изменений порядка закупок — Finance.ua

НАБУ требует критических изменений порядка закупок Сегодня 16:06

НАБУ требует критических изменений порядка закупок

Национальное антикоррупционное бюро подготовило предложения относительно изменений в правительственное постановление № 1178, которое повлекло за собой целый ряд коррупционных рисков при закупках в период военного положения.

«Порядок закупок во время военного положения требует критических изменений. Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов — это коррупционные риски, которые срочно требуют устранения со стороны правительства», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что речь идет о постановлении Кабмина № 1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения.

НАБУ подготовило предложения по изменениям в указанное постановление, которые предлагает рассмотреть правительство.

Этот шаг нацелен на устранение ряда рисков, среди которых:

безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;

наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;



отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;



отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;



отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, заключавшихся из-за неотложной потребности в закупке;



предварительная оплата (аванс) не гарантирует выполнение договора подрядчиком.



Об этих рисках НАБУ проинформировало КМУ письмом.

«Согласно ЗУ „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“, органы государственной власти должны в течение 30 дней рассмотреть его», — подчеркнули в НАБУ.

Напомним, при закупке товаров и услуг оборонного назначения наценка отечественных производителей не будет ограничиваться 1% затрат на приобретение комплектующих изделий и оборудования у других хозяйствующих субъектов и 30% собственных затрат.

Фінансовий клуб По материалам:

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