НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ

Криминал
232
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка в период его руководства «Укргазбанком».
Об этом сообщает прес-служба САП.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк», которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.
Установлено, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен. На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий глава Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
Вместе с тем в САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Инфографика: НАБУ
Инфографика: НАБУ
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.