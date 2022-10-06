НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ — Finance.ua

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Сегодня 13:01 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка в период его руководства «Укргазбанком».

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ « Укргазбанк », которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Установлено, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен. На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий глава Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Вместе с тем в САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Инфографика: НАБУ

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