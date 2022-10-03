НАБУ и САП передали ВСУ арестованные на таможне 300 млн грн — Finance.ua

НАБУ и САП передали ВСУ арестованные на таможне 300 млн грн Сегодня 07:15 — Казна и Политика

НАБУ и САП передали ВСУ арестованные на таможне 300 млн грн

Вооруженные силы Украины получили 300 млн грн, арестованных в рамках расследований НАБУ и САП фактов коррупции на таможне.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что одно из этих дел в августе 2022 года было передано в суд, по другому — продолжается досудебное расследование.

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По ходатайству прокурора САП следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрели и удовлетворили ходатайство об аресте и передаче этих средств в управление АРМА. Агентство приобрело военные облигации на 300 млн грн.

Всего с начала широкомасштабной агрессии со стороны россии усилиями НАБУ и САП на нужды украинских военных передано более 760 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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