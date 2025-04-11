На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения — Finance.ua

На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения Сегодня 19:15 — Криминал

58-летнюю жительницу города Бердичев судили за подделку и использование водительского удостоверения, сообщает областная прокуратура.

Женщина заплатит штраф в размере 9 тысяч гривен.

Осужденная была лишена права управления транспортным средством. Однако в начале 2025 года в сети Интернет она договорилась с неустановленным лицом о приобретении поддельного бланка водительского удостоверения.

Женщина отправила неизвестному лицу собственную фотографию, фото своей подписи, паспорта и адрес доставки «удостоверения».

На ее имя изготовили поддельное водительское удостоверение и отправили через почту.

Когда водительницу остановили патрульные, она предоставила им этот документ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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