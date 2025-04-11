На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения

Криминал
40
58-летнюю жительницу города Бердичев судили за подделку и использование водительского удостоверения, сообщает областная прокуратура.
Женщина заплатит штраф в размере 9 тысяч гривен.
Осужденная была лишена права управления транспортным средством. Однако в начале 2025 года в сети Интернет она договорилась с неустановленным лицом о приобретении поддельного бланка водительского удостоверения.
Женщина отправила неизвестному лицу собственную фотографию, фото своей подписи, паспорта и адрес доставки «удостоверения».
На ее имя изготовили поддельное водительское удостоверение и отправили через почту.
Когда водительницу остановили патрульные, она предоставила им этот документ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems