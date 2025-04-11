На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения — Finance.ua

На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения
58-летнюю жительницу города Бердичев судили за подделку и использование водительского удостоверения, сообщает областная прокуратура.
Женщина заплатит штраф в размере 9 тысяч гривен.
Осужденная была лишена права управления транспортным средством. Однако в начале 2025 года в сети Интернет она договорилась с неустановленным лицом о приобретении поддельного бланка водительского удостоверения.
Женщина отправила неизвестному лицу собственную фотографию, фото своей подписи, паспорта и адрес доставки «удостоверения».
На ее имя изготовили поддельное водительское удостоверение и отправили через почту.
Когда водительницу остановили патрульные, она предоставила им этот документ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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