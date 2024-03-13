На жилье для ветеранов государство выделило 5,7 млрд грн в 2024 году: кто может получить — Finance.ua

На жилье для ветеранов государство выделило 5,7 млрд грн в 2024 году: кто может получить Сегодня 15:45 — Казна и Политика

На жилье для ветеранов государство выделило 5,7 млрд грн в 2024 году: кто может получить

В 2024 году две тысячи ветеранов войны и семей погибших смогут получить жилье при поддержке государства. На эти нужды из госбюджета выделено 5,7 млрд грн.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Борзова.

Парламентарий добавила, что этим категориям предоставят жилищный сертификат — цифровой документ, по которому государство обязуется профинансировать выбранное жилье. Вариант покупки жилья можно выбирать самостоятельно — инвестировать в новостройку или купить на вторичном рынке.

По словам Борзовой, ожидается, что в 2024 году более 2000 семей смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья:

лица с инвалидностью 1 и 2-й группы из числа участников АТО/ООС и семьи погибших — на эту категорию предусмотрено 3 млрд грн;

ВПЛ из числа участников боевых действий и лица с инвалидностью 3-й группы — предусмотрено 2,3 млрд грн;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы из числа участников боевых действий — предусмотрено 400 млн грн.

«До 15 апреля регионы должны сформировать и предоставить сведения о нуждающихся в жилье Министерству по делам ветеранов. Приблизительно в июне начнется распределение этих средств по регионам», — отметила Борзова.

Депутат отметила, что главным условием получения государственной компенсации на покупку жилья является постановка на квартирный учет. Решение об этом принимает исполнительный комитет местного совета.

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На сегодняшний день в общей очереди на жилье значатся 35 тысяч ветеранов войны.

С заявлением о постановке на квартирный учет следует обратиться в ЦПАУ по месту жительства. В течение 30 дней исполнительный комитет местного совета принимает решение и дает заявителю письменный ответ, а также номер в очереди, пояснила парламентарий.

«Жилье могут предоставлять не только по государственным программам, это могут делать органы местного самоуправления. Важно, чтобы наряду с государственной поддержкой местные власти по возможности принимали программы поддержки и выделяли средства из местного бюджета на поддержку ветеранов», — подытожила Борзова.

Депутат отметила, что лица с инвалидностью, ветераны, получившие контузию или инвалидность в результате боевых действий, должны получить жилье или денежную компенсацию в течение двух лет с момента постановки на квартирный учет.

Діло По материалам:

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