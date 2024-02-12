На завершение начатых проектов восстановления нужно еще 10 млрд грн — Finance.ua

На завершение начатых проектов восстановления нужно еще 10 млрд грн Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии (Фонд ликвидации) 9,45 млрд грн на более чем 230 проектов, реализация которых была начата в 2023 году.

Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося 9 февраля заседания Межведомственной рабочей группы.

«Речь идет о проектах, которые способствуют восстановлению жизни общин и территорий, а также усилению устойчивости страны в условиях войны», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В целом на рассмотрение Межведомственной рабочей группы свои предложения по продлению финансирования проектов подали Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская областные военные администрации.

Среди государственных учреждений — Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, Министерство образования и науки Украины, Министерство по делам ветеранов, Министерство обороны Украины и Министерство внутренних дел (ГСЧС Украины).

По итогам заседания было рекомендовано выделить из Фонда ликвидации 7,6 млрд грн на финансирование почти 200 региональных проектов, почти 173 млн грн для завершения 7 проектов, представленных центральными органами исполнительной власти (Министерство по делам ветеранов, Министерство обороны и Министерство внутренних дел (для проектов ГСЧС).

Кроме того, по итогам заседания Межведомственной рабочей группы было рекомендовано выделить из Фонда ликвидации 1,6 млрд грн Агентству восстановления для завершения реализации 27 проектов, работы на которых начаты в 2023 году.

МінПром По материалам:

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