На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда — Finance.ua

На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда Сегодня 09:45 — Казна и Политика

На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда

От старта проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ в Украине было привлечено 171,25 тыс. безработных. На заработную плату им уже направлено 1305 млн грн.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в Telegram.

В каких регионах привлекли больше всего безработных

Согласно обнародованным данным, начиная с 1 октября 2022 года Государственная служба занятости выдала 171 250 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего — в Харьковской области (28 265 направлений).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных также Донецкая (20 610 направлений), Киевская (18 854), Черниговская (18 773) и Полтавская (17 855) области.

Итого к проекту «Армия восстановления» присоединились 19 регионов.

Оплата общественно полезных работ составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;

помощи по уходу за раненными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

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