На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда — Finance.ua

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На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда

Казна и Политика
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На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда
На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда
От старта проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ в Украине было привлечено 171,25 тыс. безработных. На заработную плату им уже направлено 1305 млн грн.
Об этом сообщила Государственная служба занятости в Telegram.

В каких регионах привлекли больше всего безработных

Согласно обнародованным данным, начиная с 1 октября 2022 года Государственная служба занятости выдала 171 250 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего — в Харьковской области (28 265 направлений).
Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных также Донецкая (20 610 направлений), Киевская (18 854), Черниговская (18 773) и Полтавская (17 855) области.
На заработную плату участникам проекта «Армия восстановления» направили 1,3 миллиарда
Итого к проекту «Армия восстановления» присоединились 19 регионов.
Оплата общественно полезных работ составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.
Чаще всего безработных привлекают к:
  • работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;
  • предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;
  • плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;
  • помощи по уходу за раненными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;
  • работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

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По материалам:
Finance.ua
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