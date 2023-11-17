На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут

Энергетика
57
На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут
На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут
Пропускную способность таможни на КПП «Ужгород» на словацкой границе увеличили почти вдвое за неделю из-за забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе.
Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Закарпатской таможни Василий Татош для Укринформа.
«На словацкой границе за неделю пропускную способность таможни увеличили почти вдвое — со 140 автомобилей в сутки до 250. За минувшие сутки в Украину через КПП „Ужгород“ пропущено 243 транспортных средства. Этого удалось достичь путем перераспределения личного состава по другим направлениям из-за пиковой нагрузки именно на этом участке границы», — сказал он.
По состоянию на 16 ноября со словацкой стороны очередь грузовиков была на 900 машин. Такое количество машин в день принять не могут, поэтому очереди будут расти.
И.о. заместителя начальника Закарпатской таможни отметил, что по состоянию на конец прошлой недели очередей на границе со Словакией на въезд в Украину вообще не было.
«Они начали образовываться с 9 на 10 ноября. Сейчас фиксируем, что очередь продолжает увеличиваться за счет того, что грузовики с польского направления едут на словацкую границу», — сказал он.
На пункт пропуска сейчас едут преимущественно украинские перевозчики, перенаправленные сюда из-за забастовки на польской границе.
«Характер груза разный — это и бытовая техника, разного рода сборные грузы, продукты питания в том числе. По состоянию на сегодняшний день, у нас работа организована таким образом, что преимущество имеют грузовики с гуманитарной помощью, также те, грузы которых по документам определены как опасные и требующие ускоренного оформления», — рассказал руководитель отдела таможенного оформления т/п «Ужгород-автомобильный» Виктор Куцкир.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.