На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут — Finance.ua

На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут Сегодня 19:33 — Энергетика

На Закарпатье удвоили пропускную способность, но очереди растут

Пропускную способность таможни на КПП «Ужгород» на словацкой границе увеличили почти вдвое за неделю из-за забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе.

Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Закарпатской таможни Василий Татош для Укринформа

«На словацкой границе за неделю пропускную способность таможни увеличили почти вдвое — со 140 автомобилей в сутки до 250. За минувшие сутки в Украину через КПП „Ужгород“ пропущено 243 транспортных средства. Этого удалось достичь путем перераспределения личного состава по другим направлениям из-за пиковой нагрузки именно на этом участке границы», — сказал он.

По состоянию на 16 ноября со словацкой стороны очередь грузовиков была на 900 машин. Такое количество машин в день принять не могут, поэтому очереди будут расти.

И.о. заместителя начальника Закарпатской таможни отметил, что по состоянию на конец прошлой недели очередей на границе со Словакией на въезд в Украину вообще не было.

«Они начали образовываться с 9 на 10 ноября. Сейчас фиксируем, что очередь продолжает увеличиваться за счет того, что грузовики с польского направления едут на словацкую границу», — сказал он.

На пункт пропуска сейчас едут преимущественно украинские перевозчики, перенаправленные сюда из-за забастовки на польской границе.

«Характер груза разный — это и бытовая техника, разного рода сборные грузы, продукты питания в том числе. По состоянию на сегодняшний день, у нас работа организована таким образом, что преимущество имеют грузовики с гуманитарной помощью, также те, грузы которых по документам определены как опасные и требующие ускоренного оформления», — рассказал руководитель отдела таможенного оформления т/п «Ужгород-автомобильный» Виктор Куцкир.

Укрінформ По материалам:

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