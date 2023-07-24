На Закарпатье открыли новый коньячный завод — Finance.ua
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На Закарпатье открыли новый коньячный завод

Фондовый рынок
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На Закарпатье открыли новый коньячный завод — здесь производят коньяк и виноградный напиток, изготовленный по коньячной технологии.
Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, передает Укринформ.
«В Закарпатье появился новый коньячный завод. Здесь производят уникальный продукт — коньяк и виноградный напиток, изготовленный по коньячной технологии», — сообщил он.
По словам Билецкого, производственные мощности предприятия поражают: емкость спиртохранилища — 600 тысяч литров, производительность дистилляционного отделения — 1800 литров в сутки, для выдержки крепких напитков установили 60 дубовых бариков (бочек), в планах — 300.
Сырьевой базой является виноград, который компания выращивает на 272 гектарах закарпатских земель.
«Запуск такого предприятия во время войны — это мощный сигнал для всех вокруг. Для закарпатцев — вопреки объективным обстоятельствам в регионе открываются новые рабочие места, для инвесторов — наш край работает и развивается, несмотря ни на что. Это важно для экономики края, ведь предприятие будет регулярно платить налоги и наполнять бюджет. В конце концов это очередная туристическая и имиджевая приманка, которая будет привлекать на Закарпатье ценителей качественного украинского продукта», — отметил Билецкий.
По материалам:
Укрінформ
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