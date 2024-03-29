На Закарпатье может появиться речной порт для международных грузовых перевозок — Finance.ua

На Закарпатье может появиться речной порт для международных грузовых перевозок
На Закарпатье на берегу Тисы может появиться речной порт с мультимодальным терминалом. В ОВА с запросом о выделении земельного участка для такого объекта обратилось государственное предприятие «Администрация речных портов».
Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил первый заместитель председателя ОВА Мирослав Билецкий.
Мультимодальный терминал — это производственно-перегрузочный комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов
и т. д. Он может находиться на территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов.
«Речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Его важность для международных перевозок для страны и нашего края в частности трудно переоценить. Изучаем документальную базу, проблемные вопросы, общаемся со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию скорейшего воплощения проекта», — отметил Мирослав Билецкий.
Речь идет о том, что благодаря нему можно организовать международные перевозки по Тисе с выходом к более крупным судоходным рекам.
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