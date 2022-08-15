На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны

Казна и Политика
50
На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны
На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны
На Закарпатье готовятся добывать соль в Буштынском месторождении, которое может обеспечить потребности страны на 100%.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Соляное месторождение будет давать до 150 000 тонн сырья в месяц. После предварительных геологических исследований там обнаружили соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 м.
Сейчас начались инженерные работы по строительству подъездной дороги, разметки буровых площадок, обустроили места для работников, закупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения.
«По информации специалистов, уже через 6 месяцев у нас будет первая добытая соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для содержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли — до 450 000 тонн в сезон», — отметил Микита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.