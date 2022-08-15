На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны — Finance.ua

На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны Сегодня 05:06 — Казна и Политика

На Закарпатье будут добывать соль: найденное месторождение должно удовлетворить потребности всей страны

На Закарпатье готовятся добывать соль в Буштынском месторождении, которое может обеспечить потребности страны на 100%.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Соляное месторождение будет давать до 150 000 тонн сырья в месяц. После предварительных геологических исследований там обнаружили соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 м.

Сейчас начались инженерные работы по строительству подъездной дороги, разметки буровых площадок, обустроили места для работников, закупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения.

«По информации специалистов, уже через 6 месяцев у нас будет первая добытая соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для содержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли — до 450 000 тонн в сезон», — отметил Микита.

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