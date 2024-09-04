На Южноукраинской АЭС вышел из строя один из блоков: что известно — Finance.ua

На Южноукраинской АЭС вышел из строя один из блоков: что известно Сегодня 10:47 — Энергетика

На Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя один из блоков. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт», — написал он на своей Facebook-странице

По словам Харченко, победные реляции АО НАЭК «Энергоатом», которые касались досрочного завершения ремонтов, должны «не только радовать, но и пугать».

Эксперт считает, что если блоки будут выходить из строя зимой, то страна окажется в крайне тяжелой ситуации.

УНІАН По материалам:

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