На Южноукраинской АЭС вышел из строя один из блоков: что известно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Южноукраинской АЭС вышел из строя один из блоков: что известно

Энергетика
73
На Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя один из блоков. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
«Энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт», — написал он на своей Facebook-странице.
По словам Харченко, победные реляции АО НАЭК «Энергоатом», которые касались досрочного завершения ремонтов, должны «не только радовать, но и пугать».
Эксперт считает, что если блоки будут выходить из строя зимой, то страна окажется в крайне тяжелой ситуации.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.