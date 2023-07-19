На выплаты ВПЛ в июле направлено еще 2,4 млрд гривен — Finance.ua

На выплаты ВПЛ в июле направлено еще 2,4 млрд гривен Сегодня 16:45 — Казна и Политика

На выплаты ВПЛ в июле направлено еще 2,4 млрд гривен. Речь идет о государственной помощи на проживание в размере 3 тыс. гривен в месяц лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для остальных внутренне перемещенных лиц.

Этот вопрос обсуждался на совещании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ под председательством Вице-премьер-министра — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По результатам совещания Министерством финансов безотлагательно подписаны документы для направления 2,4 млрд гривен на выплаты госпомощи ВПЛ за второй и третий выплатные периоды июля.

В ближайшее время деньги поступят на банковские счета внутренних переселенцев.

«Выплата помощи ВПЛ находится на особом контроле Правительства. Сегодня Минфин согласовал выделение 2,4 миллиарда гривен на выплаты нашим ВПЛ в июле. Хочу поблагодарить Минфин за конструктивную и человечную позицию», — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, что на выплаты внутренне перемещенным лицам за первый период июля было направлено 4 млрд гривен.

Если у вас есть вопросы по выплатам, обращайтесь в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15−48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.

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