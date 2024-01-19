На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году — Finance.ua
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На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году

Мир
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На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году
На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году
В мире к 2027 году возрастет потребность в педагогах в сфере профессионально-технического, специального образования и преподавателях высшего образования. Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, отметили, что проблема, скорее всего, будет возникать в регионе, где таких специалистов недостаточно.
Результаты отчета были опубликованы на официальном сайте форума. В документе подчеркнули, что вакантные места получат граждане, которые смогут переквалифицироваться в кратчайшие сроки.
Также в тексте были указаны и другие профессии, которых не будет хватать в будущем. В частности это:
  • операторы сельскохозяйственной техники,
  • водители грузовиков и автобусов,
  • механики и слесари,
  • бизнес-эксперты,
  • строители и смежные профессии,
  • инженеры по электротехнологиям,
  • рабочие по обработке листового и конструкционного металла,
  • формовщики и сварщики.
Большинство стран, принявших участие в опросе, отметили, что одним из основных рисков может стать дефицит квалифицированных кадров в государствах с доходом выше среднего и высокий уровень безработицы там, где доход ниже среднего.
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По материалам:
Обозреватель
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