На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году — Finance.ua

На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году
В мире к 2027 году возрастет потребность в педагогах в сфере профессионально-технического, специального образования и преподавателях высшего образования. Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, отметили, что проблема, скорее всего, будет возникать в регионе, где таких специалистов недостаточно.
Результаты отчета были опубликованы на официальном сайте форума. В документе подчеркнули, что вакантные места получат граждане, которые смогут переквалифицироваться в кратчайшие сроки.
Также в тексте были указаны и другие профессии, которых не будет хватать в будущем. В частности это:
- операторы сельскохозяйственной техники,
- водители грузовиков и автобусов,
- механики и слесари,
- бизнес-эксперты,
- строители и смежные профессии,
- инженеры по электротехнологиям,
- рабочие по обработке листового и конструкционного металла,
- формовщики и сварщики.
Большинство стран, принявших участие в опросе, отметили, что одним из основных рисков может стать дефицит квалифицированных кадров в государствах с доходом выше среднего и высокий уровень безработицы там, где доход ниже среднего.
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