На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году — Finance.ua

На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году Сегодня 09:44 — Мир

На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованные профессии к 2027 году

В мире к 2027 году возрастет потребность в педагогах в сфере профессионально-технического, специального образования и преподавателях высшего образования. Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, отметили, что проблема, скорее всего, будет возникать в регионе, где таких специалистов недостаточно.

Результаты отчета были опубликованы на официальном сайте форума. В документе подчеркнули, что вакантные места получат граждане, которые смогут переквалифицироваться в кратчайшие сроки.

Также в тексте были указаны и другие профессии, которых не будет хватать в будущем. В частности это:

операторы сельскохозяйственной техники,

водители грузовиков и автобусов,

механики и слесари,

бизнес-эксперты,

строители и смежные профессии,

инженеры по электротехнологиям,

рабочие по обработке листового и конструкционного металла,

формовщики и сварщики.

Большинство стран, принявших участие в опросе, отметили, что одним из основных рисков может стать дефицит квалифицированных кадров в государствах с доходом выше среднего и высокий уровень безработицы там, где доход ниже среднего.

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Обозреватель По материалам:

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