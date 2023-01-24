На всех украинских АЭС начали работать постоянные миссии МАГАТЭ — Finance.ua

На всех украинских АЭС начали работать постоянные миссии МАГАТЭ Сегодня 10:46 — Энергетика

На всех украинских атомных станциях начали работу постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В течение прошлой недели на отечественные атомные объекты прибыли представители Международного агентства по атомной энергии. Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС, поэтому теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС», — говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Задачей миссий является сохранение ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины в то время, когда россия совершает настоящий ядерный терроризм.

В компании напомнили, что эксперты будут работать на станциях в ответ на официальный запрос правительства Украины.

На временно оккупированной Запорожской АЭС миссия МАГАТЭ работает с сентября 2022 года.

С 4 марта 2022 г. Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС — Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточена.

МАГАТЭ согласилась на предложение Киева развернуть наблюдательные миссии на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую. Представители организации будут отслеживать ситуацию с безопасностью на станциях в контексте продолжающейся войны. В частности, они хотят посмотреть, как российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре влияют на работу АЭС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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