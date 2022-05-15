На восстановление поврежденных оккупантами больниц нужно 32 млрд гривен, — Минздрав — Finance.ua
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На восстановление поврежденных оккупантами больниц нужно 32 млрд гривен, — Минздрав

Сегодня 05:11Казна и Политика
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С начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медицинских учреждений. Для их восстановления нужно 32 млрд гривен.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
«Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас, по предварительным расчетам, на восстановление этих больниц нужно 32 млрд гривен», — заявил Ляшко.
По его словам, Минздрав начнет стратегически восстанавливать медучреждения, учитывая потребности региона и населения. В настоящее время ведомство завершило «экспертный и политический уровень обсуждений» по ситуации в Киевской области. Теперь ведутся обсуждения по восстановлению медучреждений Сумской и Черниговской областей.
«Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, как это предполагают требования ЕС», — объяснил он.
По материалам: РБК-Україна
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