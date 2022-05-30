На восстановление памятников культуры нужны миллиарды евро, — Ткаченко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На восстановление памятников культуры нужны миллиарды евро, — Ткаченко

Сегодня 10:45Казна и Политика
37
С начала полномасштабного вторжения россии в Украине повреждено более 350 памятников культуры. Стоимость их восстановления может достигать миллиардов евро.
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, в настоящее время эксперты проводят учет и расчет будущих расходов. Правительство уже понимает, каким образом будет проводить восстановление достопримечательностей, которые были разрушены частично.
Министр не уточнил, о какой сумме ущерба идет речь, но сказал, что она будет достигать миллиардов евро. По его словам, Украина сотрудничает с международными партнерами, которые помогут ей восстановить памятников культуры.
«Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать памятники нашей культуры. Когда подсчитаем, в том числе это будет делаться с нашими международными экспертами, тогда будем говорить», — отметил Ткаченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.