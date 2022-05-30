С начала полномасштабного вторжения россии в Украине повреждено более 350 памятников культуры. Стоимость их восстановления может достигать миллиардов евро.
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, в настоящее время эксперты проводят учет и расчет будущих расходов. Правительство уже понимает, каким образом будет проводить восстановление достопримечательностей, которые были разрушены частично.
Министр не уточнил, о какой сумме ущерба идет речь, но сказал, что она будет достигать миллиардов евро. По его словам, Украина сотрудничает с международными партнерами, которые помогут ей восстановить памятников культуры.
«Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать памятники нашей культуры. Когда подсчитаем, в том числе это будет делаться с нашими международными экспертами, тогда будем говорить», — отметил Ткаченко.