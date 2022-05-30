На восстановление памятников культуры нужны миллиарды евро, — Ткаченко

Сегодня 10:45 — Казна и Политика

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине повреждено более 350 памятников культуры. Стоимость их восстановления может достигать миллиардов евро.

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в настоящее время эксперты проводят учет и расчет будущих расходов. Правительство уже понимает, каким образом будет проводить восстановление достопримечательностей, которые были разрушены частично.

Министр не уточнил, о какой сумме ущерба идет речь, но сказал, что она будет достигать миллиардов евро. По его словам, Украина сотрудничает с международными партнерами, которые помогут ей восстановить памятников культуры.

«Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать памятники нашей культуры. Когда подсчитаем, в том числе это будет делаться с нашими международными экспертами, тогда будем говорить», — отметил Ткаченко.

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