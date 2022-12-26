На украинском рынке может появиться недорогой седан Chevrolet (фото) — Finance.ua
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На украинском рынке может появиться недорогой седан Chevrolet (фото)

Технологии&Авто
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В Казахстане начнется производство бюджетных седанов Chevrolet Onix. Проект производства Chevrolet Onix в стране будет реализован на мощностях автомобильного завода Allr в Костанае. На нем планируется ежегодно выпускать по 30 тысяч таких автомобилей.
На украинском рынке может появиться недорогой седан Chevrolet (фото)
Об этом сообщает MMR со ссылкой на производителя UzAuto Motors.
Как сообщили в пресс-службе UzAuto Motors, власти Узбекистана и Казахстана запустили строительство совместных объектов, среди которых проект мелкоузлового производства в Казахстане седанов Chevrolet Onix.
В Узбекистане седаны Chevrolet Onix уже продаются. Эти машины выпускает местный завод UzAuto Motors. У узбекских «Ониксов» есть две фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESC, а также 90-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра, работающий в паре с пятиступенчатой МКПП.
UzAuto Motors — предприятие по производству легковых автомобилей и микроавтобусов марки Chevrolet в Узбекистане. В конце июня 2019 года руководство General Motors Uzbekistan приняло решение о переименовании компании в UzAuto Motors. В феврале 2020 года была достигнута договоренность с компанией General Motors о возобновлении продаж автомобилей под брендом Chevrolet. В Украине производитель представлен такими моделями как Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Потому в будущем на нашем рынке может появиться и Chevrolet Onix.
По материалам:
MMR
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