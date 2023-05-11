На украинском рынке изменились цены на молочку: что подорожало больше всего — Finance.ua

На украинском рынке изменились цены на молочку: что подорожало больше всего Сегодня 21:33 — Личные финансы

На украинском рынке изменились цены на молочку: что подорожало больше всего

На украинском рынке среди молочной продукции за год больше всего выросли цены на сыры. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга цен на молочную продукцию, проведенного экспертами Ассоциации производителей молока (АВМ).

Отмечается, что на 1 мая сыры в украинских торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн/кг и подорожали на 8,95 грн по сравнению с апрелем и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.

Вместе с тем, цена на ультрапастеризованное питьевое молоко по состоянию на начало месяца составила 46,13 грн/кг, что на 70 коп. (+1,5%) больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым годом, цена на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн (+16%).

При этом в супермаркетах подешевело молоко жирностью 2,5%. Цена на продукт составила 39,12 грн/кг, что на 36 коп. (-0,9%) меньше, чем в апреле, но на 5,5 грн больше, чем год назад.

В то же время, цена на сливки стерилизованные осталась неизменной на уровне 144,45 грн/кг по сравнению с апрелем, однако выросла на 34,57 грн (+23,9%) к прошлогоднему периоду.

Также подорожал йогурт питьевой, он стоит 82,32 грн/кг, что на 2,39 грн (+2,9%) больше, чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн (+12,4%). «Сливочное масло стоит 386,88 грн/кг и подорожало на 12,01 грн (+3,1%) с момента проведения апрельского мониторинга цен. Товар вырос в цене на 43,94 грн (+11,4%) по сравнению с маем 2022 года. Спред подорожал на 11,09 грн (+5,5%) за последний месяц, по состоянию на 1 мая он стоил 201,14 грн/кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн (+31,3%)», — подсчитали в АВМ.

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УНІАН По материалам:

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