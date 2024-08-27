На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото) — Finance.ua

На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото) 27.08.2024, 00:39 — Технологии&Авто

На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото)

В Украину вернется компактный Kia Picanto. Хэтчбек А-класса выходит на наш рынок обновленным. Первые его подробности появились на сайте официального консульства южнокорейской марки.

Новый Kia Picanto 2024 года существенно изменился снаружи и теперь напоминает кроссовер Sorento. Он получил широкую решетку радиатора и тонкие Т-образные фары. Позади фонари соединили диодной полосой.

Главной новинкой в ​​салоне является цифровая приборная панель. Также заменен рычаг КПП. Среди стандартного и дополнительного оборудования появились парктроники, вентиляция передних кресел адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль полосы движения и «слепых» зон.

Характеристики и цена Kia Picanto в Украине пока не объявлены, хотя известно, что он остается самой дешевой моделью в линейке марки. В Евросоюзе компактный хэтчбек предлагают с 1,2-литровой бензиновой четвёркой мощностью 79 л.с. Расход горючего составляет 5,6 л/100 км в смешанном цикле.

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Фокус По материалам:

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