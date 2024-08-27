На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото) — Finance.ua

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На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото)

Технологии&Авто
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На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото)
На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото)
В Украину вернется компактный Kia Picanto. Хэтчбек А-класса выходит на наш рынок обновленным. Первые его подробности появились на сайте официального консульства южнокорейской марки.
На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото)
Новый Kia Picanto 2024 года существенно изменился снаружи и теперь напоминает кроссовер Sorento. Он получил широкую решетку радиатора и тонкие Т-образные фары. Позади фонари соединили диодной полосой.

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Главной новинкой в ​​салоне является цифровая приборная панель. Также заменен рычаг КПП. Среди стандартного и дополнительного оборудования появились парктроники, вентиляция передних кресел адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль полосы движения и «слепых» зон.
На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia (фото)
Характеристики и цена Kia Picanto в Украине пока не объявлены, хотя известно, что он остается самой дешевой моделью в линейке марки. В Евросоюзе компактный хэтчбек предлагают с 1,2-литровой бензиновой четвёркой мощностью 79 л.с. Расход горючего составляет 5,6 л/100 км в смешанном цикле.
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По материалам:
Фокус
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