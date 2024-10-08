На украинский рынок выходит новый внедорожник Lexus GХ (фото) — Finance.ua

На украинский рынок выходит новый внедорожник Lexus GХ (фото) Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

На украинский рынок выходит новый внедорожник Lexus GХ (фото)

В Украине появится новый Lexus GX третьего поколения. Рамный внедорожник является премиальным собратом Toyota Land Cruiser 250. Подробности авто появились на официальном сайте Lexus в Украине.

Новый Lexus GX 550 подрос почти до 5 м в длину и кардинально изменился снаружи — его дизайн стал более угловатым. В салоне установили цифровой щиток приборов и большой 14-дюймовый тачскрин.

Внедорожник Lexus GX 550 оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 354 л. с. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Цена Lexus GX в Украине стартует с 4 124 469 гривен, причем базовой является новая версия Overland с пластиковым обвесом, 18-дюймовыми внедорожными шинами, блокировкой заднего дифференциала, набором режимов для бездорожья и отключаемыми стабилизаторами.

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Кроме того, комплектация Lexus GX включает в себя салон, двухзонный климат-контроль, полный электропакет, акустику с 10 динамиками, парковочный автопилот, камеры кругового обзора, навигацию, адаптивный круиз-контроль, подогрев всех сидений и руля, вентиляцию передних кресел и набор систем безопасности.

Топовый вариант Luxury+Pano (от 4 390 713 гривен) добавляет отделку дорогой кожей, проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу и аудиосистему Mark Levinson с 21 динамиками.

Фокус По материалам:

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